التعليم العالى: انضمام نادى اليونسكو بجامعة دمياط للقائمة العالمية للنوادى

جدة - نرمين السيد - أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على أهمية الدور الذى تقوم به اللجنة فى دعم الكوادر والخبرات المُتميزة فى مختلف المجالات، وخاصة التى تسهم فى حل المشكلات المجتمعية، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030".





وتلقى السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط تقريرًا من السيد العبسى الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لليونيسكو يفيد إضافة نادى اليونسكو بجامعة دمياط إلى القائمة العالمية لنوادى اليونسكو.

وكانت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، قد اتخذت عدة إجراءات؛ لإنشاء نوادٍ داخل الجامعات المصرية، بناءً على مشاركة مصر فى فعاليات الاجتماع الافتراضى للجان الوطنية لليونسكو المنعقد تحت عنوان "التعاون مع الجمعيات ونوادى اليونسكو وبرنامج المساهمة"، بحضور 124 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو فى هذا الاجتماع من بينها، مصر، والكاميرون، وكازاخستان، ورومانيا، وجامايكا.

كما أوضح التقرير أنه تمت موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء نوادٍ لليونسكو بمختلف الجامعات المصرية، فضلًا عن تناول الأنشطة التى قامت بها نوادى اليونسكو، مثل: الاحتفال (باليوم العالمى للراديو، ونموذج المُحاكاة)، ويأتى إنشاء نوادى اليونسكو بالجامعات استكمالًا للدور المنوط كمؤسسات تربوية تثقيفية، وإعداد قيادات طلابية شبابية قادرة على تحمل المسؤولية مع الوفاء بمتطلبات سوق العمل.

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة لجميع المُنتسبين لنادى اليونسكو بجامعة دمياط، كما تقدم بالشكر للدكتور أحمد الزكى، رئيس قسم أصول التربية ومُنسق نادى اليونسكو بالجامعة، مشيدًا بخُطة الأنشطة المُتميزة التى تم تنفيذها منذ انضمام النادى للقائمة المحلية لليونسكو حتى انضمت الجامعة للقائمة العالمية، تحت إشراف د. وائل الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.