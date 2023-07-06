بنى سويف ضمن أفضل 300 جامعة عالميا والرابعة محليا فى تصنيف «التايمز»

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف حصول الجامعة على المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية، واحتلالها المركز 251-300 عالميا، فى تصنيف Time Higher Education البريطانى لعام 2023 للجامعات الشابة التى يقل عمرها عن 50 عاما من تاريخ إنشاؤها، وتم إدراج 16 جامعة مصرية فى هذا التصنيف.





وأوضح منصور وفقا لبيان اليوم الخميس أن جامعة بنى سويف تميزت هذا العام بارتفاع عدد الأبحاث المنشورة فى مجلات دولية وارتفاع معدلات الاستشهاد وزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالمقارنة بالعام الماضى وذلك بسبب الجهود المبذولة فى الارتقاء بنوعية وجودة الأبحاث العلمية المنشورة، بينما حافظت الجامعة على نفس القيم فى معيار العلاقات الدولية.

كما أحرزت الجامعة تقدما ملحوظا هذا العام فى نسب الدخل من الصناعة عن العام الماضى، لافتا إلى أن الجامعة تتميز بوجود كليات جديدة ومعاهد متخصصة فى العلوم البينية والحديثة مما أدى إلى ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة.

وأشار إلى أن تصنيف التايمز يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية منها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية فى مجالات التعليم ومنها البيئة التعليمية والبحث وحجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمى والسمعة، والاستشهادات (تأثير البحث)، والعلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث)، ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع).