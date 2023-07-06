وزيرة التضامن: إصلاح عطل التطبيق الإلكترونى لتسجيل «ذوات الإعاقة»

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن التطبيق الإلكترونى من هنا ويهدف التطبيق الذى بادرت الوزارة بإطلاقه إلى تسجيل كافة بيانات النساء ذات الإعاقة لرصد أوضاعهن الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والعملية، وطبيعة العمل، ومصادر حمايتهن الاجتماعية والتأمينية، وغيرها من البيانات.
وأعلنت الوزارة منذ أيام أن الحصر وصل إلى 180 ألف سيدة حتى آخر يونيو 2023، وجار استكماله حتى نهاية شهر سبتمبر.
هذا وقد أثنت الوزارة على الجهد الذى تبذله الرائدات الاجتماعيات فى مختلف محافظات الجمهورية فى إجراءات الحصر والتسجيل لمن لا يستطيع التسجيل الإلكترونى من النساء ذات الإعاقة.
وأشارت القباج إلى أن السيدات التى تم حصرهن من قبل سواء للحصول على الدعم النقدى "كرامة" أو لاستخراج بطاقة خدمات متكاملة، لن يقمن بالتسجيل مرة أخرى على التطبيق، حيث انتهت الوزارة بالفعل من تسجيل كافة بياناتهن.
وتناشد الوزارة السيدات ذوات الإعاقة بسرعة التسجيل على التطبيق الإلكترونى كى يتسنى دراسة أوضاعهن، فى ظل حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة.
والجدير بالذكر أنه قد تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها بقانون رقم 10 لسنة 2018، لمراجعة تلك المواد وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لجميع أنواع الإعاقات بدرجاتها المتدرجة والمتنوعة كل طبقاً لقدراته ولمستحقاته بما يعظم الاستثمار فى طاقاته لمصلحته الفضلى وللصالح العام.
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