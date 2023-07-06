خطة تنفيذ مبادرة «100 يوم صحة» بالمحافظات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة الصحة والسكان الدعوة إلى جميع المواطنين فى مختلف المحافظات إلى الذهاب لمقرات تقديم خدمات حملة 100 يوم صحة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها.





والفيديوجراف التالى يوضح خطة تنفيذ مبادرة "100 يوم صحة" بالمحافظات. وتستهدف حملة 100 يوم صحة، كل المواطنين على أرض مصر من أول يوم إلى سن الشيخوخة بما يشمل مفهوم الصحة، من الوقاية من الأمراض وحياة صحية، واهتمام بالصحة الإنجابية.

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