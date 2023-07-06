رفع 25 طن مخلفات وأتربة خلال حملات نظافة وإزالة تعديات بشارع فيصل فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملات هيئة النظافة والتجميل بالتعاون مع أحياء الطالبية والعمرانية والهرم فى شن حملات مكبرة شملت شارع الملك فيصل بالكامل لاستعادة الشكل الحضارى للطريق.

وشهدت الحملات تجريد وكنس شامل بالمعدات الآلية وفرق النظافة للشارع بالكامل ورفع المخلفات كافة، وتحسين حالة النظافة بالجزر الوسطى للطريق، وبلغ إجمالى ما جرى رفعه على مدار الحملة نحو 25 طن مخلفات وأتربة.

كما ضمت الجهود، رفع صناديق القمامة المتهالكة والمتواجدة بعددا من القطاعات واستبدالها بحاويات ثابتة.

واطلع محافظ الجيزة على نتائج الحملات التى تضمنت المرور على المحلات الكائنة على جانبى الشارع بالكامل والتشديد عليهم بضرورة وضع صناديق القمامة الخاصة بكل محل أمامه لضمان عدم إلقاء المخلفات بالطريق العام مع تخصيص سيارات تابعة لهيئة النظافة للمرور على تلك المحال لرفع الصناديق وتفريغها بشكل دورى للحفاظ على الشكل الحضارى للطريق.

وشدد المحافظ على هيئة النظافة، بالتنبيه على شركات النظافة العاملة بقطاعات شارع الملك فيصل بالمرور الدورى بالمركبات الخاصه بهم ورفع أى مخلفات من الجزر الوسطى على مدار اليوم، والتنبيه على حراس العقارات بعدم إلقاء المخلفات بالطريق العام.

كما تابع محافظ الجيزة، جهود حملات أحياء الهرم والطالبية العمرانية وبولاق الدكرور بالتفتيش على رخص المحلات بشارع الملك فيصل، والتشديد باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى تعديات أو إشغالات بالطريق العام لعدم التأثير على الحركة المرورية خاصه وأن شارع فيصل يعد من أكبر المحاور الطولية بمحافظة الجيزة.