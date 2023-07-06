وزيرة الهجرة تهنئ مصريا لتعيينه قاضيا بالمحكمة العليا فى نيوجيرسى

جدة - نرمين السيد - أعربت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تهنئتها للقاضى المصرى ديفيد لبيب، لتعيينه قاضيًا للاستئناف فى المحكمة العليا بولاية نيوجرسى الأمريكية، ليصبح بذلك أول مصرى يتبوأ هذا المنصب الرفيع، وهى المرة الثانية فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لاختيار قاضٍ مصرى لهذا المنصب؛ حيث اختاره كونجرس ولاية نيوجيرسى قاضى استئناف.





وفى السياق ذاته، أشادت السفيرة سها جندى بنجاحات المصريين بالخارج، مؤكدة أن لدينا نخبة متميزة من المصريين حول العالم، حريصون على رفع اسم مصر فى مختلف المحافل، مشيرة إلى أن كل نجاح لأبنائنا بالخارج يضاف إلى رصيد القوى الناعمة لمصر.

وبعثت وزيرة الهجرة بتهنئتها للقاضى "ديفيد لبيب" وعائلته وروابط المصريين فى الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن المصريين بالخارج قادرون على تحقيق المزيد من النجاحات فى جميع المجالات.

وجدير بالذكر أن "ديفيد لبيب" عمل لسنوات فى منصب "المدعى العام لولاية نيوجيرسى الأمريكية"، وعمل قبلها لسنوات أخرى محام جنائى، ‏ويعتبر القاضى ديفيد هو ثانى مصرى يتم تعيينه قاضٍ، بعد "شيرى ميخائيل" ابنة القمص ميخائيل إدوارد فى كليفلاند، والتى تعمل فى المحكمة العليا فى ولاية أوهايو.

تخرج لبيب من Cardozo School of Law، عام 2007، واحترف المحاماة على مدار أكثر من 16 عامًا، حتى تعيينه قاضيًا فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية.