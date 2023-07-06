وزير التعليم ومحافظ الإسكندرية يتفقدان لجان امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - كما رافق الوزير خلال الزيارة التفقدية نادية فتحى، وكيلة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد الوزير والمحافظ لجنة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات، التابعة لإدارة العامرية التعليمية، أثناء تأدية الطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، واطمأن الوزير، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدا لمراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان وتوفير الجو المناسب والطمأنينة.

كما اطمأن أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وشدد حجازى على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

كما تأكد من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدا على الاعتداد فقط بالإجابة فى البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة فى كراسة الأسئلة، ووجه الوزير أيضا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

كما شدد الوزير على عدم الغش بأية وسيلة، مؤكدا أن الوزارة تحيل أى حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظى اللجنة إلى التحقيق، وتحولهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وحرص الوزير أيضا على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة.

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، إلى تفقد لجنة مدرسة الشهيد مهيد أحمد بهاء الدين الهوارى، التابعة لإدارة برج العرب التعليمية، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، ووجه الطلاب بالحل على ورقة البابل شيت مباشرة حفاظا على الوقت، مؤكدا على الاعتداد فقط بالإجابة فى البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة فى كراسة الأسئلة.

كما تفقد الوزير والمحافظ سير الامتحان بلجان مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية ببرج العرب؛ وذلك أثناء تأدية الطلاب والطالبات الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) وأطمأن على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة.

ووجه الطلاب بأن كراسة الأسئلة والإجابة فى ورقة واحدة والتركيز على اختيار الإجابة مباشرة.

وحرص وزير التربية والتعليم على تفقد غرفة الكنترول بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية، والاطمئنان على تنفيذ التعليمات والإجراءات بشأن الامتحانات.