أبو الغيط يوجه بسرعة تنفيذ مبادرة إنقاذ الموسم الزراعى فى السودان

جدة - نرمين السيد - وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن أبو الغيط استمع إلى الإحاطة التى قدمها الدخيرى حول مستجدات الأوضاع ووضع القطاع الزراعى السودانى.

وحذّر أبو الغيط من خطورة تأثير النزاع القائم على الأمن الغذائى السودانى والعربى، حيث أدى الاقتتال إلى تعطل المشروعات الزراعية وتوقف نقل السلع وتلف كميات كبيرة منها وارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع الخطيرة تستدعى سرعة التحرك عربيا ودوليا.

كما ناقش الخطوط العريضة لخطة إنقاذ الموسم الزراعى السودانى التى أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة وتهدف إلى تأمين التجارة وسلاسل الإمداد بالحبوب والمنتجات الغذائية.

وقال رشدى، إن خطة الإنقاذ المعدة تستهدف بشكل أساسى تمكين المزارعين السودانيين من تصدير سلعهم محليا وفى دول الجوار.

و فى هذا الصدد وجه بتشكيل لجنة من عضوية المنظمة العربية للتنمية الزراعية والقطاعات المعنية بالأمانة العامة والمندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية والجهات العربية والدولية ذات الصلة، وذلك تنفيذا لقرارات القمة العربية بشأن ملفى السودان والأمن الغذائى العربى.

وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن اللقاء تناول عددا من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالصعوبات التى تواجه قطاعى المصارف والنقل بالسودان وكذا بتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الغذائى وغيرها.