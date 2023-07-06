وزير التعليم: حريصون على تحقيق العدالة عند تصحيح امتحانات الثانوية العامة

واطمأن وزير التربية والتعليم على اتباع الإجراءات الصحيحة فى التقدير، مؤكدا حرص الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح.
وأكد الوزير أيضا أن أعمال تصحيح الامتحانات، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت تتم من خلال عدد من المقدرين فى ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصحح لكل سؤال، ضمانا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث فى حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائى، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء فى التصحيح الإلكترونى من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء.
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