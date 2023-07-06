«القطعة مش مفهومة».. طلاب الثانوية يشكون صعوبة بعض أسئلة الإنجليزى

جدة - نرمين السيد - انتهى طلاب الشعبة العامة بالثانوية العامة، اليوم الخميس، من أداء الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية، حيث أجمعوا على صعوبة بعض أسئلة الامتحان خاصة سؤال القطعة، إذ كانت تتحدث عن مرض لم يستطيعوا ترجمته، أما باقى الأسئلة فقال الطلاب إنها كانت متوسطة المستوى ويستطيع الطالب المتوسط الإجابة عليها.





وكانت القطعة التى اشتكى الطلاب من صعوبة ترجمتها، تدور حول الأمراض الصدرية وبالتحديد مرض الربو، ولفتوا إلى أن الأسئلة على هذه القطعة كانت صعبة وتحتاج طالب استطاع الترجمة بشكل سليم وهو ما عجزوا عنه.

وقالت الطالبة علا عصام، بلجنة مدرسة المنيرة الثانوية بنات التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بالقاهرة، إنها استطاعت الإجابة على جميع أسئلة الامتحان، لكنها عجزت عن الإجابة على أسئلة القطعة التى قضت على الوقت المتبقى من زمن الإجابة، وبالتالى لم تتمكن من المراجعة.

وأضافت الطالبة سارة مصطفى، أن الامتحان بالنسبة لها كان صعبا، إذ كان هناك العديد من الأسئلة التى لم تتأكد من إجابتها، فضلا عن سؤال القطعة التى أجمع طلاب لجنتها على صعوبتها.

وفى مدرسة الأورمان بالدقى، قال الطالب محمد على، إن الامتحان كان متوسط المستوى ويستطيع الطلاب الإجابة على الكثير من أسئلته، باستثناء سؤال القطعة: "لو الطالب ماعرفش إن دى قطعة عن مرض الربو مش هيعرف يجاوب على الأسئلة".

وتابع الطالب مهند ماهر، أنه استطاع الإجابة على جميع أسئلة الامتحان، أما القطعتين فأجاب عن بعض أسئلتهما بالتخمين، لكن فى النهاية يمكن وصف الامتحان بأنه متوسط المستوى وأفضل كثيرا من امتحانات سابقة.