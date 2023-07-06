محافظ المنوفية: مشروعك مول 198 مشروعا بقيمة 49 مليون جنيه فى 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، إن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) قام بتمويل 198 مشروعًا خلال النصف الأول من عام 2023 ساهمت فى توفير 352 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة بتمويل 49 مليون جنيه.





وأضاف أبو ليمون - فى تصريح اليوم الخميس - أن (مشروعك) يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتنوعة تسهم فى توفير فرص عمل جادة لهم وتعزز من ثقافة العمل الحر.

وأوضح أنه خلال يونيو الماضى تم تنفيذ 41 مشروعًا متنوعًا بتمويل ما يقرب من 7 ملايين جنيه وتوفير 65 فرصة عمل للشباب، لافتًا إلى أن (مشروعك) يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة.

وتابع أن البرنامج عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة بمجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات، فضلًا عن التأكيد على دعم جهود الدولة فى الاتجاه نحو الإنتاج تنفيذًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا حرصه واهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإقامة العديد من المشروعات.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، وذلك ضمن جهود الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطنين.