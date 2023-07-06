السيسى يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا مستجدات العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى إن الاتصال تضمن الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخيا بين البلدين الصديقين، إلى جانب التعاون القائم للتصدى للعديد من التحديات فى منطقة المتوسط، مع تأكيد أهمية العمل فى هذا الصدد على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا الإقليمية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الاتصال تناول بحث مستجدات بعض موضوعات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى ملف أزمة الغذاء على المستوى الدولى، فضلا عن التباحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل تنسيق الجهود الدولية فى هذا الصدد، فضلا عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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