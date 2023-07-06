ضبط 4 حالات غش إلكترونى بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالى 728 ألفا و395 طالبا وطالبة كالتالى: 726 ألفا و447 طالبا وطالبة أدوا امتحان اللغة الإنجليزية كلغة أولى، وألف و934 طالبا وطالبة أدوا امتحان اللغة الفرنسية، و14 طالبا وطالبة أدوا امتحان اللغة الألمانية، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.





كما أدى 1824 طالبا وطالبة من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة علم النفس (فترة أولى)، ومادة علم الاجتماع (فترة ثانية).

وتابع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وتواصل خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد 4 حالات غش إلكترونى، بمحافظات: القاهرة، والشرقية، والمنوفية، والمنيا، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أى من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وجدير بالذكر إن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) سيؤدون يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).