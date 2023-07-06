الحكومة تنفى تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء بأحد فنادق الغردقة

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم لحوم غير صالحة للنزلاء بأحد فنادق الغردقة، مُوضحةً أنه فور تداول الفيديو تم تشكيل لجنة من مسئولى كل من وزارة السياحة والآثار ومديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية لفحص اللحوم الموجودة بهذه المنشأة الفندقية للتأكد من سلامتها والكشف عن مدى جودتها، والتى أكدت أن كافة اللحوم المقدمة بالمنشأة الفندقية سليمة وسارية الصلاحية، دون وجود أى أنواع من اللحوم المخالفة.

وأشارت إلى أن المشاجرة التى تظهر بمقطع الفيديو المتداول كانت بين مستأجرى وحدات الإسكان السياحى بالفندق وذويهم لأسباب لا علاقة لها بنوعية اللحوم المقدمة لهم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التى تستهدف الإضرار بسمعة السياحة المصرية.