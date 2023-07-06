وفد سياحى إسبانى يزور منطقة آثار تل العمارنة بالمنيا

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنيا أسامة القاضى، إن المحافظة استقبلت، اليوم الخميس، وفدا سياحيا من دولة إسبانيا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، زار خلالها منطقة آثار تل العمارنة جنوب المنيا للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.





ووجه المحافظ - وفق بيان صادر اليوم - بتسهيل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التى تزخر بها محافظة المنيا بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتى الجيزة والأقصر، مؤكدا أن القطاع السياحى والمناطق الأثرية بالمحافظة، تستقبل وفودا من جميع أنحاء العالم. وأشار القاضى إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوى، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التى تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التى تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ومنطقة آثار البهنسا الواقعة على بعد 16 كم غرب مركز بنى مزار وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.

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