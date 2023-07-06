رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية فى محافظة أسيوط

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده اليوم مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.





وأشار رئيس الوزراء إلى الحرص على متابعة موقف تنفيذ مختلف المشروعات فى المحافظات، لدفع العمل بها، من أجل العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بأسيوط، قائلا إن هناك أكثر من 2700 مشروع يجرى تنفيذها حاليا ضمن هذه المبادرة المهمة، فى مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية وغيرها، بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، والبالغ عددها 149 قرية بـ 7 مراكز.

وأضاف سعد، أنه جار تنفيذ 11 محطة لمعالجة الصرف الصحى بمحافظة أسيوط، ومن المقرر بانتهاء تلك المحطات، أن تصل نسبة التغطية بهذه الخدمة لنحو 84% من سكان المحافظة، مؤكدا أن ذلك يدعم جهود الدولة لتحسين جودة الحياة.

وتطرق المحافظ إلى موقف تنفيذ عدد من المحاور المرورية الحيوية بالمحافظة، التى تساهم فى تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة البشر والبضائع، واستعرض مؤشرات سير العمل بمشروع إنشاء محور منفلوط العلوى، الذى يربط بين الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بالطريق الزراعى، عابرا نهر النيل، بإجمالى طول يبلغ نحو 41 كم، وكذا مشروع استكمال كوبرى منقباد، الذى يعلو خطوط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بطول 1600 متر.