مدبولى يشيد باستثمارات «المراعى السعودية» فى مصر ودورها لدعم الأمن الغذائى

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وحضر الاجتماع، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس مصطفى إبراهيم الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومارك ويلى، الرئيس التنفيذى لشركة "بيتى" للصناعات الغذائية إحدى الشركات التابعة لشركة المراعى السعودية، وعدد من مسؤولى شركة "بيتى".
وفى مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بمسؤولى شركة المراعى السعودية وشركة "بيتى للصناعات الغذائية"، مشيدا
ودورها فى دعم استراتيجية الأمن الغذائى، مؤكدا الحرص على تشجيع الشركة من أجل التوسع فى مشروعاتها بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص تصدير منتجاتها إلى المزيد من الأسواق العالمية.
من ناحيته، قال الشيخ فيصل الهادى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة المراعى السعودية، إن اجتماع اليوم يأتى امتدادا للقاء رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، مع الأمير نايف بن سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة "المراعى"، فى فبراير الماضى، معربا عن تقديره لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لدعم وتشجيع الاستثمارات السعودية.
وأضاف: تؤكد شركة المراعى التزامها بالتوسع فى استثماراتها فى مصر، ونفخر أن شركة "بيتى" تسهم بصورة كبيرة فى تحقيق الأمن الغذائى فى السوق المصرية.
وتابع أن شركة "بيتى" تصدر لأكثر من 40 دولة، وتوظف نحو 5 الاف موظف بصورة مباشرة، فضلا عن توفيرها نحو 20 ألف فرصة عمل بصورة غير مباشرة، مشيرا إلى أن جميع مصادر الشركة من الحليب الخام يأتى من المزارع المصرية.
وخلال الاجتماع، تطرق مارك ويلى، الرئيس التنفيذى لشركة "بيتى للصناعات الغذائية"، إلى الجهود المبذولة من قبل شركة "بيتى" فى تحقيق الأمن الغذائى داخل السوق المصرية، من خلال شراء الحليب الخام من المزارعين المصريين، بواقع 600 ألف لتر من الحليب يوميا.
وأوضح أن منتجات "بيتى" لا تقتصر على السوق المصرية فقط، وإنما يتم تصديرها إلى عدد من الدول، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الشركة تصدر ألبان المراعى إلى السوق السعودية، وتعد أحد أهم المنتجات هناك، ومؤكدا وجود خطط للتوسع عالميا فى تصدير منتجات الشركة التى تصنع فى مصر.
وخلال الاجتماع، أكد مسؤولو شركة "بيتى للصناعات الغذائية" أن الشركة تستهدف خلال العام الجارى الوصول بصادرات الشركة من مصر إلى 35 مليون دولار، على أن تزيد هذه المستهدفات إلى 50 مليون دولار خلال العام المقبل.
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