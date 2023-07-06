تعليم المنيا: فتح باب القبول بمدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا حمدى مصطفى، فتح باب التقدم لمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم للعام الدراسى المقبل.





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