ضبط الطالبة صاحبة الصورة المتداولة للغش بامتحان الإنجليزى للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - صرح شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه جرى ضبط الطالبة "هـ.م"، صاحبة الصورة المتداولة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعى، فى أثناء قيامها بالغش الإلكترونى بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، الذى أداه الطلاب اليوم الخميس.





وأوضح زلطة، فى بيان، أن الطالبة كانت بإحدى لجان إدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة، وجرى ضبطها عقب ثوان معدودات من قيامها بالغش باستخدام الهاتف المحمول.

وأضاف، أنه على الفور جرى التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالواقعة المضبوطة، والتحقيق مع الطالبة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتطبيق القرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كما جرى استدعاء الملاحظين فى اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صباح اليوم، بشكل واسع، صورة لطالبة ممسكة بكراسة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، تقوم بتصوريها داخل اللجنة، دون رقابة.