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وأوضح زلطة، فى بيان، أن الطالبة كانت بإحدى لجان إدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة، وجرى ضبطها عقب ثوان معدودات من قيامها بالغش باستخدام الهاتف المحمول.
وأضاف، أنه على الفور جرى التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالواقعة المضبوطة، والتحقيق مع الطالبة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتطبيق القرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كما جرى استدعاء الملاحظين فى اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صباح اليوم، بشكل واسع، صورة لطالبة ممسكة بكراسة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، تقوم بتصوريها داخل اللجنة، دون رقابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط الطالبة صاحبة الصورة المتداولة للغش بامتحان الإنجليزى للثانوية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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