تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن بالتأمين الصحى الشامل فى السويس (صور)

جدة - نرمين السيد - وضمت الجولة، الوفد البرلمانى رفيع المستوى من أعضاء لجنه الصحة، وكيل اللجنة النائب الدكتور محمد الوحش، والنائبة الدكتورة سهير عبد الحميد، والنائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، والنائبة الدكتورة أمنية رجب، والنائب الدكتور محمود أبو الخير، والنائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم، والنائب الدكتور محمود العزب، والنائب الدكتور أحمد دندش، والنائب الدكتور محمود مشعل، والنائبة الدكتورة سمر سالم، كما ضمت الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وبدأت الجولة بزيارة مقر ديوان عام محافظة السويس، واستعراض نتائج زيارة الوفد البرلمانى رفيع المستوى على مدار يومى 5.4 يوليو الجارى للمنشآت الصحية بالمحافظة، ومناقشة الجهود فى تجهيز وإعداد وتطوير المراكز والوحدات والمجمعات الطبية والمستشفيات ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل لتوفير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وراء أى إنجاز فى ملف التأمين الصحى الشامل، والقائد التاريخى للإصلاح الصحى فى مصر، ومشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، وركيزة أساسية للإصلاح الصحى الشامل فى مصر.

كما شملت الجولة زيارة مجمع السويس الطبى، وتفقد أعمال التجهيز النهائية الجارية بالمجمع، وكذلك تفقد الأقسام المختلفة بالمجمع من العيادات الخارجية، وسكن الأطباء، وحيث أشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن المجمع أكبر صرح طبى بإقليم القناة، وسيحقق نقلة نوعية فى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

ولفت السبكى، إلى أن المجمع الطبى مقام على مساحة 47 ألف متر مربع، وأنه سيضم 567 سرير تشمل أسرة القسم الداخلى، الرعايات المركزة، الاستقبال والطوارئ، الغسيل الكلوى، حضانات الأطفال، العزل، الملاحظة)، كما يضم المجمع 64 عيادة خارجية، و70 جهاز غسيل كلوى، 16 غرفة عمليات، وغرفتين للحروق، وأقسام للأشعة والمعمل، ووحدة للمناظير، وأخرى للسكتة الدماغية، كما يضم أيضا بنك دم تجميعى.

وقال الدكتور أحمد السبكى، إنه ترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل بالسويس على 33 منشآة صحية، منها 6 مستشفيات، وهم، المجمع الطبى بالسويس، مستشفى السويس للجراحات الدقيقة التأمين الصحى سابقا ، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمى، مستشفى الجهاز التنفسى والرعاية الرئوية صدر السويس سابقا، مستشفى طوارئ العين السخنة ، إضافة إلى 27 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة.

ونوه السبكى، إلى تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل من أبناء محافظة السويس، بما يمثل أكثر من 65% من أبناء المحافظة، ولافتا إلى الانتهاء من استلام 26 منشآة صحية حتى الآن لتشغيلها فى تقديم خدمات المنظومة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، حرص الهيئة على أن تعكف باستمرار على تلبية جميع الاحتياجات الصحية للمنتفعين، والذى يمثلها أعضاء مجلس النواب، وإدخال حزم مستحدثة من الخدمات الطبية داخل منشآتها الصحية بمحافظات تطبيق المنظومة، والتى من شأنها تحسين تجربة المرضى، وبما يضمن تحقيق رؤيتها فى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر بمعايير عالمية.

وأكد السبكى، أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة، انطلاقا من تأدية دورهم الرقابى لصيانة حقوق ومقدرات الشعب، مثمنا دعم مجلس النواب المستمر للقطاع الصحى ولهيئة الرعاية الصحية، ودورهم المهم والمحورى فى متابعة أداء منظومة التأمين الصحى الشامل، والاطمئنان على توفير التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين، ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة إليهم.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى النقلة النوعية والإنجازات التى تحققت على مستوى البنية التحتية للمنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية، ومؤكدا تضافر جهود الجميع ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى قطاع الرعاية الصحية، ومؤكدا حرص الهيئة على مباشرة دورها التنموى فى توفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى وفق أحدث المعايير العالمية.

وتابع السبكى: "أن قانون التأمين الصحى الشامل رقم (2) لسنة 2018، خرج إلى النور بفضل دور مجلس النواب، ودعمه مجهودات الدولة فى إنجاح الإصلاح الصحى الشامل، مؤكدا الأهمية الخاصة لهذا القانون لأنه يمس صحة المواطنين، كإلزام دستورى لضمان الرعاية الصحية المتكاملة لهم، ومؤكدا أنه لا حياة بدون رعاية صحية، من خلال توفير الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين، ومشيرا إلى تقدم المجتمعات وبلوغ أهدافها للتنمية الشاملة المستدامة يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى تمتع المواطنين داخل المجتمع بالرعاية الصحية ودرجة جودتها، ومشيرا إلى أن تطوير البنية التشريعية ساهمت فى الارتقاء بصحة مصر".

وثمن الدكتور أحمد السبكى، جهود محافظ السويس والجهاز التنفيذى للمحافظة فى متابعتهم الميدانية والمستمرة لدعم إنجاز مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، بأعلى كفاءة وجودة.

وأشاد الوفد البرلمانى رفيع المستوى، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بالعمل والجهد المبذول فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ومن قبل القائمين على العمل بهيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى، ومجهودات محافظ السويس، لضمان توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين على أعلى مستويات من الجودة والتميز وفق أحدث المعايير الدولية، حيث أشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن الارتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر هو المحرك الرئيسى للتطوير وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفقا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشاد الدكتور أشرف حاتم، بجهود هيئة الرعاية الصحية فى توفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل، والذى أثبته النزول الميدانى لمختلف محافظات تطبيق المنظومة، وانعكاس ذلك على تطور قطاع الرعاية الصحية فى مصر، ومشيدا بالجهود التى تتم فى قطاع الصحة بشكل عام، لاسيما مشروع التأمين الصحى الشامل، من خلال المجمع الطبى ووحدات ومراكز طب الأسرة والذى يتم تجهيزها لتقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى.

وأعرب عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، عن سعادته للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالسويس، مؤكدا أنه سيحقق تطورا غير مسبوقا فى تطوير قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة، وطفرة نوعية فى الخدمات المقدمة للمرضى، ومؤكدا أن مصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة فى مجال الرعاية الصحية من خلال تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بمعايير عالمية.

وأشاد صقر، بمجهودات هيئة الرعاية الصحية فى العمل المستمر على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدا بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ تطوير المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة والتى ساهمت فى الإسراع من وتيرة العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

تجدر الإشارة، إلى قيام الوفد البرلمانى رفيع المستوى، بجولة تفقدية للمنشآت الصحية بالسويس على مدار 3 أيام متتالية، قاموا خلالها بزيارة إلى عدد من المنشآت الصحية، أهمها مستشفى السويس للجراحات الدقيقة التأمين الصحى سابقا ، ومراكز طب أسرة الأمل، عمر بن الخطاب، الصباح، بالإضافة إلى وحدة طب أسرة مبارك، حيث تفقدوا خلالها الأقسام والعيادات التخصصية المختلفة بالمنشآت الصحية، كما استمعوا خلالها إلى آراء المواطنين المترددين على المنشآت الصحية للتعرف على أبرز الخدمات ومدى رضاؤهم عنها، وذلك لمتابعة وتقييم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وشارك الجولة التفقدية، اليوم، من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، وعدد من قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة برئاسة الهيئة، إضافة إلى الدكتور إسماعيل الحفناوى، مدير عام فرع الهيئة بالسويس، كما رافق الجولة، عدد من المسئولين والقيادات التنفيذية بالمحافظة.