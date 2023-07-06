جامعة جنوب الوادى ضمن أفضل 351 جامعة عالميا حسب تصنيف التايمز البريطانى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى عن ظهور نتيجة التصنيف الدولى الإنجليزى التايمز للجامعات الشابة "وثيقة 2023" اليوم وجاء ترتيب الجامعة فى الفئة ما بين 351 إلى 400.





وأضاف يوسف - فى بيان اليوم الخميس - أن الجامعة جاءت فى المركز الحادى عشر على المستوى المحلى من أصل 30 جامعة مصرية ظهرت فى هذا التصنيف حسب قواعد البيانات.

وأشار إلى أن هذا التصنيف يقيس أداء الجامعات فى خمس معايير رئيسية هى التدريس والبحث العلمى والاستشهادات المرجعية للبحوث والسمعة الدولية وتشمل 13 مؤشرا منها تقييم سمعة الجامعة الدولية، والبيئة التعليمية والتدريس وعدد الطلاب ونسب العاملين،، وتقييم تأثير ودخل الأبحاث وإنتاجيتها والاستشهادات العلمية لها، ونسب برامج الدكتوراه والماجستير، ومؤشر نقل المعرفة العلمية لتطبيقات عملية، والسمعة الدولية، ونسبة الطلاب الدوليين، والتعاون الدولى والتعاون مع القطاع الصناعى.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لجميع منتسبى جامعة جنوب الوادى ولفريق عمل التصنيف الدولى بالجامعة تحت قيادة الدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.