كفر الشيخ الثانية محليا و«151-200» عالميا فى تصنيف تايمز

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى، حصول الجامعة فى تصنيف التايمز العالمى الخاص بالجامعات الناشئة دوليا والتى تم تأسيسها خلال 50 عاما أو أقل على المرتبة الثانية محليا، والمرتبة (151- 200) عالميا.





وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ بيان اليوم الخميس إلى أن التصنيف يعتمد على خمسة معايير تشمل 13 مؤشرا هى الاستشهادات العلمية والتأثير البحثى للجامعة، وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها، بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات .

وأشاد بالإنجاز الذى حققته الجامعة وتقدمها بتصنيف التايمز العالمى 2023، مؤكدا حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالميا، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا التصنيف يعد اعترافا دوليا قويا بتطور الجامعة فى التعليم والبحث العلمى، مشيرا إلى أن التصنيفات الدولية تسهم بشكل كبير فى تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.