محافظ الغربية يبحث موقف إدخال المرافق لعمارات الإسكان الاجتماعى بالعجيزى

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، مع رئيس صندوق التنمية الحضارية خالد صديق، موقف إدخال المرافق لعمارات الإسكان الاجتماعى بالعجيزى والتى تم نهوها ضمن خطة الدولة لتوفير سكنًا حضاريًا بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودى الدخل، وذلك فى إطار المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، حيث تم الانتهاء من بناء عدد 6 عمارات تتكون كل عمارة منها من "دور أرضى و9 أدوار علوية" بإجمالى 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 2.3 فدان.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعهما، اليوم الخميس، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، مديرى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الغاز والاتصالات. وتناول اللقاء بحث موقف توصيل المرافق لعمارات العجيزى بطنطا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إدخال مياه الشرب، كما تم وضع آليات تسريع خطوات إدخال الكهرباء، الغاز والاتصالات ووضع جدول زمنى لذلك.

كما تتطرق الاجتماع لمناقشة أعمال تطوير منشية عبد المنعم رياض بحى ثان المحلة الكبرى والتى بلغت نسب نهو الأعمال بها 40%، حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير تشمل توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسى من دوران الشركة حتى نهاية سوق التقوى، كما يتم تمهيد 28 شارعًا فرعيًا، وإزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة تمهيدًا لتركيب الأنترلوك بالشوارع الجانبية، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين. واختتم الاجتماع بمناقشة مشروع إنشاء المحلة الجديدة والذى سيقام على أرض المستعمرة، إلى جانب مناقشة المشروعات المستقبلية التى سينفذها الصندوق داخل المحلة وطنطا.

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