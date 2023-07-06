محافظ القليوبية: مشروع صكوك الأضاحى فعال ومثمر ويتم بمنتهى الجودة والشفافية

جدة - نرمين السيد - أعرب محافظ القليوبية، عبدالحميد الهجان، عن سعادته بالدور المجتمعى المثمر والفعال الذى تسهم به وزارة الأوقاف، ممثلًا فى مشروع صكوك الأضاحى والإطعام، مؤكدا الحرص على اختيار لحوم من أجود الأنواع من أجل صكوك الأضاحى وتوزيعها على الأسر المستحقة بالتنسيق بين الأوقاف ووزارة التضامن والمحافظة.





جاء ذلك خلال حضور محافظ القليوبية، اليوم الخميس، توزيع طنين من لحوم صكوك الأضاحى، بحضور الشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية. وأضاف المحافظ - وفق بيان للأوقاف اليوم - أن مشروع صكوك الأضاحى يتم بمنتهى الجودة والشفافية، موضحا أن محافظة القليوبية شهدت على مدى 8 شهور توزيع 86 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مشروع الأضاحى والإطعام.

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