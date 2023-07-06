خبير دولى لـ«إكسترا نيوز»: هناك تطور كبير فى العلاقات بين مصر وإيطاليا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الاتصال الهاتفى بين رئيسة وزراء إيطاليا والرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، يعكس طبيعة العلاقات بين الدولتين، والطفرة الملحوظة فى مستوى العلاقات بين البلدين خلال الفترات الأخيرة.





وأكد "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الرميحى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التبادل التجارى بين البلدين شهد نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث بلغ حجم هذا المعدل فى العام الماضى 7 مليارات دولار، وهذه النسبة مرتفعة عن المعدلات السابقة بقدر 20٪. وأضاف أن الدولة المصرية وإيطاليا يقعان على البحر المتوسط، ولهذا تُعد إيطاليا بوابة مصر للاتحاد الأوروبى، بينما تُعد مصر بوابة إيطاليا للقارة الإفريقية. وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن هناك تقدير إيطالى للجهد المصرى المبذول فى مجال مكافحة الإرهاب، والتغيرات المناخية، محاربة الهجرة غير المشروعة.

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