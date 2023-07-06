بدء تشغيل 3 مراكز اختبارات إلكترونية جديدة بجامعة الأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة الأقصر حمدى حسين، استكمال كافة التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل 3 مراكز اختبارات إلكترونية جديدة بالجامعة بطاقة استيعابية 680 جهازًا، وذلك عقب استقبال جامعة الأقصر للجنة الفنية من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى، والشركة المشرفة على المشروع.





وضم وفد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور علاء عبدالعاطى مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات عضو اللجنة العليا للأسبقية الثانية لمشروع ميكنة الاختبارات، والدكتورة سامية عبده جامع مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان عضو اللجنة العليا، والدكتورة سحر السيد أمين مدير مركز القياس والتقويم بإدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى عضو اللجنة العليا، وخالد سليمان مدير التسويق، والمهندس مصطفى محمد عطية ممثل شركة "كونكت".

‏وتفقدت اللجنة مركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى كلية الطب الجديد، ومبنى كلية الهندسة بطيبة، وكلية الفنون الجميلة لمراجعة كافة التجهيزات اللازمة للتشغيل، وذلك لبدء توريد الأجهزة قبل بدء العام الدراسى 2023-2024، مشيدة بالجهود المبذولة لإنهاء كافة المتطلبات اللازمة للتشغيل من بنية تحتية وغرف التحكم والمراقبة، ومنظومة إنذار الحريق وأجهزة طوارئ، وقطع التيار الكهربائى وتجهيزات الشبكات فائق السرعة.

من جانبه، قال الدكتور محمد رمضان سعدى المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة إن الزيارة التفقدية لوفد المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالى جاءت من أجل تفقد تجهيزات ومعامل الأسبقية الثانية بالجامعة، والتى تشمل مركز اختبارات بمبنى كلية الطب الجديد بمدينة طيبة بطاقة 250 جهازًا، ومركز اختبارات إلكترونية بمبنى كلية الهندسة بطيبة 3 قاعات بطاقة استعابية 250 جهازًا، ومركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الفنون الجميلة بطاقة 180 جهازًا محمولًا.

يذكر أن جامعة الأقصر انتهت من تشغيل مركزين للاختبارات الإلكترونية بطاقة 250 جهازًا لكل مركز من خلال الأسبقية الأولى للمشروع الرئاسى للاختبارات الإلكترونية.