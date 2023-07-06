5273 منتفعًا من حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، الدكتور إسماعيل العربى، أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدماتها لـ5273 منتفعًا منذ بداية انطلاقها فى 25 يونيو الماضى وحتى اليوم الخميس عبر الفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية وكذلك العيادات المتنقلة.





وذكرت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، فى بيان اليوم، أن المبادرة تهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل خلال مده زمنية 100 يوم مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، والتأكيد على استمرارية التشخيص والعلاج بالمجان. وأشارت إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية للمواطنين عبر منافذ الحملة المتنقلة فى الممشى السياحى وممشى شيرى بجنوب الغردقة، بجانب صرف العلاج لهم وإجراء خدمات تحاليل معملية وخدمات التوعية الميدانية من خلال فريق الإعلام السكانى والثقافة الصحية. وبحسب البيان، انطلقت الحملة فى ظل توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمحافظ عمرو حنفى، بالمتابعة المستمرة والجولات الميدانية للمبادرة، وتحت إشراف الدكتور عمرو عادل عبد العال منسق المبادرة.

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