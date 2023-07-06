زكى القاضى لـ«إكسترا نيوز»: الدولة نفذت مبادرات عظيمة لدعم المصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - وأضاف "القاضى"، خلال حواره مع الإعلامى رامى الحلوانى والإعلامية يارا مجدى، ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ ثورة 30 يونيو المجيدة استطاعت الدولة تحقيق العديد من الانجازات والمكتسبات، ومنها دعم المصريين بالخارج من خلال العديد من الأمور مثل إنشاء وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

وأشار إلى أن وزارة الهجرة حققت جُهدًا عظيمًا للغاية فى دعم المصريين بالخارج بداية من التواصل وتوحيد الكيانات للموجودة فى الخارج وتحقيق التواصل الأمثل والتعرف على الاهتمامات والأولويات، والدولة أقامت مؤتمر "مصر تستطيع" من أجل دعم أبناء المصريين بالخارج وتسليط الضوء عليهم والاستفادة منهم فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

وتابع أنه بعد ثورة 30 يونيو تم الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج، وتم التواصل مع الشباب المتواجدين فى الخارج، ويتم التواصل عبر فكرة "ساعة مع الوزيرة"، ثم مبادرة "كلم مصرى"، وضرورة الاستفادة مع الشباب المصرى بالخارج، وتنظيم زيارات للشباب والتعرف على جهود الدولة المختلفة.