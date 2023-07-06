الرئيس السيسى يهنئ الصومال بذكرى تأسيس الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يوليو 2023 06:30 مساءً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية .

وأوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة .

كما بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.