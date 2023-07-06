تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة على خط القاهرة/ الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة، فى بيان، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير النقل، تقرر تشغيل قطار 2027 تالجو "القاهرة الإسكندرية " يوميًا، ويقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء، وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو "الإسكندرية القاهرة" يوميًا، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

وأوضح البيان أنه بذلك يتم تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بوجهيها البحرى والقبلى، بواقع 6 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة الإسكندرية و4 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة أسوان.