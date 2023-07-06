جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة، فى بيان، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير النقل، تقرر تشغيل قطار 2027 تالجو "القاهرة الإسكندرية " يوميًا، ويقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء، وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو "الإسكندرية القاهرة" يوميًا، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.
وأوضح البيان أنه بذلك يتم تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بوجهيها البحرى والقبلى، بواقع 6 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة الإسكندرية و4 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة أسوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة على خط القاهرة/ الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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