الشروط والتفاصيل والرابط.. فتح باب التقديم لمدارس STEM ومتفوقى عين شمس

جدة - نرمين السيد - ويكون التقديم من خلال الرابط التالى: http://emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة، أنه تقرر إجراء اختبارات القبول لمدارس STEM فى الفترة من يوم السبت الموافق 12/ 8/ 2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 15/ 8/ 2023، ومدرسة المتفوقين بعين شمس فى الفترة من يوم الأربعاء الموافق 16/ 8/ 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 17/ 8/ 2023، وذلك للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

وتتضمن الشروط العامة للتقديم لمدارس STEM، أن يكون الطالب مصرى الجنسية، وألا يزيد عمره فى 1/ 10/ 2023 عن 18 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (دور أول) فى العام الدراسى 2022/ 2023.

ومن الشروط أيضا أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلى فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية فى أى من المواد المقررة، أو يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلى، ويشترط حصول الطالب فى هذه الحالة على الدرجة النهائية فى مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهى: (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم ).

وبالنسبة للطلاب الراغبين فى التقدم لمدرسة المتفوقين بعين شمس للبنين فقط، يشترط ألا يقل مجموع درجات الطالب فى امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى عن مجموع (252) درجة بنسبة (90%).

وأوضحت الوزارة، أن إجراءات التقدم بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكترونى، لاستمارة التقدم على موقع الوزارة، وتم حفظ بياناتهم تشتمل على الآتى:

طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع المستندات التالية:

- عدد 2 صورة شخصية للطالب.

- صورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات.

-صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

- إيصال سداد الرسوم.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بالنسبة للفئات التى لم يتاح لها التسجيل الإلكترونى، ومستوفين لشروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويا بأوراقهم الى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقدم الإلكترونى وهم الفئات الآتية:

- طلاب أبناؤنا فى الخارج

- طلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى، والطلاب الحاصلون على درجات الحافز الرياضى ومستوفون لشروط التقدم.

- الطلاب الذين زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الإلكترونى.

- الطلاب الحاصلون على براءة اختراع أو متقدمون إليها بمحضر إيداع مثبت من إكاديمية البحث العلمى واتباع شروط إعلان التقدم.

- الطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصرى أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهى مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم.

- طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلون على الشهادة الإعدادية هذا العام.

- الطلاب المصريون فقط والمستوفون لشروط التقدم هم المتاح لهم التقدم للتسجيل أو تسليم الأوراق الخاصة بالتقدم لهذه المدارس.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه لن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكترونى ولم يستوفوا أوراقهم إلى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية، بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمى للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليا بأوراقهم.