رسمياً.. حمدي فتحي ينتقل إلى الوكرة القطري بعقد لمدة 4 مواسم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يوليو 2023 07:27 مساءً - أعلن نادي الوكرة القطري رسميا ضم اللاعب الدولي المصري حمدي فتحي الى صفوفه في صفقة انتقال من النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.

ومن المقرر أن يمتد عقد حمد فتحي مع نادي الوكرة القطري لمدة 4 مواسم قادمة في واحدة من المحطات الاحترافية للاعبين المصريين التي تنتظر شغف كبير من قبل الجماهير.

وكتب نادي الوكرة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "رسمياً.. حمدي فتحي وكراوي بعقد يمتد لأربعة مواسم".

حمدي فتحي

كشف خليفة بن حسن آل ثاني، رئيس نادي الوكرة، تلقيه عرضاً من الأهلي لتنظيم مباراتين وديتين بعد إتمام التعاقد بين الطرفين بانتقال حمدي فتحي لاعب وسط القلعة الحمراء المنتقل حديثاً للدوري القطري.

وأكد خليفة بن حسن آل ثاني في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لقناة "الكاس" أن عقد حمدي فتحي مع الوكرة يمتد الى 4 سنوات.

وأوضح رئيس نادي الوكرة أنه يرحب بإقامة مباراتين وديتين الأولى في القاهرة والثاني بالدوحة، مطالباً الجالية المصرية بدعم الفريق خلال الفترة القادمة بعد التعاقد مع لاعب كبير مثل حمدي فتحي.

ووصل الدولى المصرى حمدى فتحى إلى العاصمة القطرية الدوحة تمهيدا للإعلان الرسمى للتعاقد معه من جانب نادى الوكرة، بعدما كشف محمد بن فهد آل ثانى، المتحدث الرسمى باسم الفريق، أن صفقة انتقال لاعب الأهلى إلى صفوف الموج الأزرق اقتربت من الحسم، بعد أن تم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد بين الأطراف الثلاثة.

وقال محمد بن فهد: "خلال الأسابيع القليلة الماضية جرت المفاوضات بين جميع الأطراف، وتم خلال هذه الفترة الاتفاق على كافة التفاصيل، وبالتالى أصبحت الصفقة قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء، حيث تم الاتفاق على كل بنود العقد ولم يبق سوى توقيع العقد رسميًا".

وأضاف: "سيخضع حمدى فتحى للفحص الطبى فى مستشفى اسبيتار عقب وصوله إلى الدوحة خلال الساعات المقبلة، وبمجرد صدور نتيجة الفحص سيتم تحديد موعد توقيع العقد والإعلان عن ذلك فى مؤتمر صحفى كبير بحضور اللاعب ووكيل أعماله ووسائل الإعلام".