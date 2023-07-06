رياض محرز يوافق على الانضمام للأهلى السعودى براتب خرافى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يوليو 2023 07:27 مساءً - وافق النجم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي، على الإنضمام لصفوف نادي أهلى جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تلقيه عرضا مغريا.، بحسب ما زعمت تقارير صحفية إنجليزية.

وقالت صحيفة "صن"، إن رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، وافق على الانضمام إلى الأهلي السعودي، وذلك في صفقة سيحصل بموجبها محرز على راتب بقيمة 410 آلاف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة إنضمام النجم الجزائري للنادي السعودي، مرهونة بموافقة المدير الفنى الإسباني بيب جوارديولا، على رحيل محرز خلال الصيف الحالي.

وكان محرز قد وقع عقدًا جديدًا مع السيتيزينز الصيف الماضي ويكسب 8.5 مليون يورو في الموسم الواحد، في غضون ذلك وقع الأهلي مؤخرًا مع إدواردو ميندي من تشيلسي، بالإضافة إلى ضم روبرتو فيرمينو كلاعب حر بعد خروجه من ليفربول.

وكان الجزائري لاعباً أساسياً للسيتي منذ انتقاله عام 2018، حيث خاض 236 مباراة مع النادي وسجل 78 هدفا وصنع 59 هدفا.

كان محرز لاعبًا رئيسيًا لفريق بيب جوارديولا في الموسم الذي انتهى مؤخرًا، حيث سجل 15 هدفًا وقدم 13 تمريرة في 47 مباراة عبر المسابقات، حيث فاز فريق بيب جوارديولا بالثلاثية التاريخية.