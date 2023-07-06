منار غانم تكشف لـ«اليوم» حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة المتوقعة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، إن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة وحتى الأسبوع المُقبل ستتراوح بين 34 و35 درجة مئوية بمعظم مناطق القاهرة الكبرى، بينما تُسجل 41 درجة مئوية فى محافظات الوجه القبلى.

وتابعت أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال هذه الفترة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بشكل أكبر، حيث تزيد الرطوبة الإحساس بالحرارة بدرجتين أو 3 درجات.

ونصحت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض المباشر لسطوع الشمس، والالتزام بشرب كميات كبيرة من المياه فى درجات الحرارة المرتفعة.