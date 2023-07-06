جدة - نرمين السيد - وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، إن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة وحتى الأسبوع المُقبل ستتراوح بين 34 و35 درجة مئوية بمعظم مناطق القاهرة الكبرى، بينما تُسجل 41 درجة مئوية فى محافظات الوجه القبلى.
وتابعت أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال هذه الفترة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بشكل أكبر، حيث تزيد الرطوبة الإحساس بالحرارة بدرجتين أو 3 درجات.
ونصحت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض المباشر لسطوع الشمس، والالتزام بشرب كميات كبيرة من المياه فى درجات الحرارة المرتفعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منار غانم تكشف لـ«اليوم» حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة المتوقعة «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.