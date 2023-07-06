جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة فى بيان لها، شروط وقواعد القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسى 2023/2024، وجاءت كالتالى:

1- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها فى ذات عام التقدم "مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم بالدرجات" مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية بمجموع "230 " ولا يعتبر هذا الحد الأدنى للقبول.

2- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التى حصل منها على الشهادة المذكورة على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إدارى على حدة "المربع السكنى" حرصا على مبدأ التوطين ولا يقبل طلبة من خارج المحافظة.

3- المتقدم مصرى الجنسية حسن السير والسلوك.

4. عدم الإخلال بكثافة الفصل المقررة ألا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين " 25 – 30 " طالب / طالبة.

5- تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولى الأمر.

6- ألا يكون الطالب / الطالبة متزوج ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

7- ألا تكون بطاقة الرقم القومى للأب /الأم أو لمن لديه الولاية التعليمية محدثة أقل من عامين.

8- فى حالة وفاة الأب أو إنفصال الزوجين وحصول الطالب على شهادة إتمام التعليم الأساسى فقط "الصف الثالث الإعدادى" من نفس المحافظة إحضار ما يفيد من المستندات الآتية:

"بطاقة الرقم القومى لولى الأمر "الوالد / الوالدة " أو من له الولاية التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق ثلاث سنوات على الأقل.

9- الالتزام فى القبول بالمجاميع الأعلى ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الإنتهاء من أعمال التنسيق أولا ثم يشترط إجتياز الاختبارات الآتية:

*اختبار الإملاء فى اللغة العربية واختبار القدرات ويشمل اختبار القدرات مايلى سواء تحريريا أو شفهيا "إختبار لغة إنجليزية – القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى" على ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة.

*ثم إجتياز كشف الهيئة وباقى اختبار القدرات "الاختبار النفسى بواسطة أخصائى أمراض نفسية – قوة الملاحظة – اللباقة فى الحديث –سرعة الاستجابة ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة- الخلو من العيوب الخلقية التى تؤثر على عمله – المظهر العام – سلامة النطق –التناسق بين الطول والوزن".

*ثم الكشف الطبى: بواسطة القومسيون الطبى بالمحافظة " كشف نظر – كشف باطنى – اختبار مخدرات - كشف لياقة طبية للوظيفة" والكشف الطبى موضح به اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثى قبل التوقيع بالفورمة على أن يتم توقيع الكشف الطبى للطلبة المقبولين فقط وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة.

• لايعتبر الطالب / الطالبة مقبول إلا بعد الانتهاء من اجراءات التنسيق واعلان النتيجة وفى هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الأصلية خلال موعد نهائى تحدده الهيئة ولا يعتبر الطالب مقبولا إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل.

• مع العلم بأن الاختبارات ستجرى لمرة واحدة فقط ولن يتم إعادتها مرة اخرى تحت أى ظرف من الظروف.

• لا يوجد استثناءات فى القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية.

فى حال اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الاقرارات الآتية:

• إقرار على ولى الأمر بأن الطالب / الطالبة لايعتبر مقبول الا بعد الانتهاء من اجراءات التنسيق وإعلان النتيجة،وفى هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الاصلية خلال موعد نهائى تحدده الهيئة ولا يعتبر الطالب مقبولا إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل.

• تعهد على الطالب / الطالبة وولى الأمر بقبول العمل فى المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان.

• عدم زواج الطالب / الطالبة خلال فترة الدراسة.

• عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة حيث أن القبول يتم طبقا لاحتياج كل مركز إدارى لكل محافظة ويتم التكليف بالمواقع الطبية المختلفة لسد العجز.

• التعهد فى حال اكتشاف التزوير فى أوراق الطالب / الطالبة خلال سنوات الدراسة يتم فصله نهائيا.

• ملحــــــــــــوظــــــة:

يحق للجنة إضافة ما تراه مناسبا من فحوصات واختبارات.

*التقديم أونلاين فقط متاح اعتبارا من الخميس الموافق 6/7/2023 وحتى الأربعاء الموافق 19/7/2023 "14 يوم" فقط عن طريق اللينك

https://tatc-gothi.gov.eg/product/nursing

ولن تقبل أى طلبات باليد نهائيا.

*علما بأن قيمة ملف التقديم "150ج" تدفع بالفيزا فقط عن طريق رابط التقديم مع العلم أن الأوراق المقدمة "صور الشهادات والرقم القومى..... الخ" وقيمه ملف الالتحاق لا تسترد فى حاله عدم القبول.

المدارس التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية منتشرة بأنحاء الجمهورية والتقديم لها سيكون طبقا للمربع السكنى والمحافظة المكتوبة بجوار اسم كل مدرسة.

" مدارس تمريض بنات فقط"- القاهرة: "احمد ماهر التعليمى-الساحل التعليمى - المطرية التعليمى - الجلاء التعليمى - معهد السكر".

الجيزة معهد التأهيل الحركى "شلل الأطفال " - معهد القلب - معهد الرمد التذكارى - معهد أمراض الجهاز الهضمى والأمراض المعدية"

القليوبية "بنها التعليمى"

- المنوفية "شبين الكوم التعليمى"

- دمنهور: "دمنهور التعليمى"

- إسكندرية "المبرة التعليمى"

- سوهاج " سوهاج التعليمى"

- قنا " قفط التعليمى"

- الإسماعيلية "أورام الإسماعيلية"

- الشرقية "الأحرار التعليمى"

- الشرقية "الأحرار التعليمى بنات "

مدارس بنين فقط:

- القاهرة " معهد الكلى والمسالك بالمطرية"

- الشرقية " الأحرار بنين"