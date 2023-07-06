سكرتارية البابا تواضروس تنظم مؤتمر الشمول المالى فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - عقدت سكرتارية البابا تواضروس للرعاية الاجتماعية، سيمينارا لإيبارشيات مدن القناة والشرقية ودمياط وكفر الشيخ، فى ضيافة إيبارشية بورسعيد، وذلك لمتابعة تنفيذ البرامج فى هذه الإيبارشيات، وذلك فى إطار الخطة الموضوعة للعام الجارى 2023.





قدم السيمينار، الأب القمص بيشوى شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، والأبوان القس بطرس نبيل والقس لوقا ماهر، ومجموعة من خدام مكتب الرعاية الاجتماعية.

عقد اللقاء بكنيسة الشهيدين أبى سيفين ودميانة فى بورسعيد، فى ضيافة مطران الإيبارشية الأنبا تادرس، وبحضور الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية، والأنبا بموا أسقف السويس، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة بالبرارى، إلى جانب أكثر من 200 كاهن وأمين خدمة يمثلون إيبارشيات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الزقازيق ومنيا القمح، الشرقية والعاشر من رمضان، دمياط وكفر الشيخ والبرارى.

وألقى الآباء الأحبار كلمات مناسبة، بينما تناول آباء وخدام الرعاية الاجتماعية عن موضوعات: حصاد 10 سنوات من خدمة الرعاية، ورؤية عمل المكتب وهى أهمية الإنسان وكل الإنسان من خلال تلبية احتياجاته وتنمية إمكانياته من خلال خدمات المحبة التى تنحصر بين الرعاية والتنمية.

وعرضت أفكار برامج بنت الملك، شنطة البركة، علم ابنك، والبرنامج الجديد "كينونيا"، والذى يقدم توعية فى 3 مجالات وهى:

- معاش تكافل وكرامة، والعلاج على نفقة الدولة.

- الشمول المالى وكيفية تطبيقه.

- التنسيق والتعاون مع شركاء التنمية.

كما أعلن عن الإصدار الجديد لتقنية وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالرعاية الاجتماعية والموقع الإلكترونى الجديد لها الذى سيتم إصداره فى منتصف شهر يوليو الجارى.