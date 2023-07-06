إنشاء أول شاطئ لذوى الهمم وأسرهم بـ«دمياط الجديدة»

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة محمد خلف الله، إنشاء أول شاطئ خاص لذوى الهمم، حيث تم تخصيص جزء من الشاطئ العام ليكون قاصرًا على استخدام ذوى الهمم وأسرهم، وتجهيزه بكل سبل الراحة والأمان والخصوصية مع سهولة الدخول والانتقال.







وقال خلف الله- فى تصريح اليوم الخميس خلال تفقده للشاطئ- إن دخول هذا الشاطئ متوفر بالمجان لأصحاب الهمم وأسرهم، مؤكدًا أن جهاز المدينة لا يدخر جهدا فى سبيل توفير كافة الخدمات والتطوير للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة. من جانب آخر، أعلن فرع هيئة التأمين الصحى بدمياط عن تجهيز عيادة الرمد بمركز السكرى بعيادة الطلبة بشطا لإجراء الفحوصات الخاصة بقاع العين وقياس النظر، وسيبدأ العمل بها اعتبارًا من الأحد المقبل، كما سيتم إجراء عمليات حقن بمادة الليوسنتس بداخل مستشفى الهلال للتأمين الصحى، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار. يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، برفع جودة الخدمة الطبية لمنتفعى التأمين الصحى واستجابة لمطالب المواطنين -خلال لقائها بهم فى زيارتها الأخيرة لمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط- بتغطية هذا التخصص بالتأمين الصحى.

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