محافظ القاهرة يفتتح حديقة الواحة بجوار موقف الحى العاشر الجديد بمدينة نصر

وقال محافظ القاهرة إن الحديقة التى تبلغ مساحتها 5 أفدنة، تأتى ضمن الجهود الى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، وهى أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.
ورافق المحافظ الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، وأحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، وعدد كبير من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.
من جانبه، أشار إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى أن الحديقة بها 205 نخل مثمر و150 شجرة صديقة للبيئة، تعمل على تقليل نسبة الكربون وعدد كبير من المزروعات والزهور.
وأضاف أنه عمل ممرين طوليين بها لخدمة هواة ممارسة المشى، وتزويدها بـ11 برجولة و60 مقعدا لخدمة روادها، ويحيط بالحديقة 30 عمود إنارة تجميلى مزود بلمبات ليد موفرة للطاقة، ويتوسط الحديقة جزيرة شجرية يعلوها التمثال الذى أقامته القوات المسلحة تكريما للمهندس جمال محمد على مدير المهندسين العسكريين خلال حربى الاستنزاف وأكتوبر كما يحيط بها أسوار تجميلية.
وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أنه بفضل تحديث إمكانيات الهيئة تم نقل الشجر الملوكى من الفسطاط، وإعادة زراعته بالحديقة حفاظا على الثروة الشجرية.
والتقى محافظ القاهرة، خلال الافتتاح بعدد من سكان المنطقة، الذين عبروا عن سعادتهم بوجود هذه الحديقة بالقرب منهم بعد أن كانت منطقة رملية قاحلة لتكون متنفسا لهم وأطفالهم.
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