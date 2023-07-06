حياة كريمة- «إكسترا نيوز»: 21 ألف مستفيد بخدمات القوافل الطبية خلال يونيو

جدة - نرمين السيد - وبلغ عدد القوافل الطبية للمبادرة خلال شهر يونيو الماضى 36 قافلة، استهدف 7 محافظات، وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية 21 ألفًا و337 مواطنًا.

وتشمل القوافل التخصصات الطبية: "النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

كما أطلقت 5 قوافل بيطرية عالجت 10 آلاف و196 حالة خلال نفس الشهر، حيث تواصل مؤسسة "حياة كريمة" جهودها فى إطلاق القوافل الطبية والبيطرية، لتقديم الخدمات المجانية للأهالى فى المحافظات التى تعانى من نقص الخدمات، للارتقاء بمستوى معيشة الأهالى، خاصة فى القرى والمحافظات النائية والتى تعانى نقص الخدمات.