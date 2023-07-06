نجوم الفن والرياضة يلتقوا في مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يوليو 2023 10:27 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، أكبر حدث ترفيهي فى مصر والشرق الأوسط، والذى يشهد العديد من الفعاليات الترفيهية، حيث ينطلق يوم الخميس الموافق 13 يوليو وحتى 26 أغسطس.

ويضم مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة نخبة من أهم المتخصصين في الفن والرياضة وهم: النجمة يسرا رئيس مجلس الأمناء، وعضوية كل من والمخرج عمر عبد العزيز رئيس النقابات الفنية والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والمطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والسيناريست محمد عبد الخالق وعماد متعب وحازم امام وحسن المستكاوي ناقد رياضي، ومحمد رشوان بطل مصر والدكتور كمال درويش والنقاد طارق الشناوي وعلا الشافعي ودعاء حلمي وآخرون.

مهرجان العلمين يعقد في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين، يقدم تجربة جديدة مليئة بالإثارة والتشويق، من خلال أجندة متكاملة تحتوي على برنامج غني بالحفلات الموسيقية، وأنشطة رياضية و ترفيهية تحدث لأول مرة على أرض مصر، لتكون عناصر جذب لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، لتصبح مدينة العلمين الجديدة من أفضل الوجهات المرتقبة في العالم