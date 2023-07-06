مساء dmc- برلمانى: «الإعفاءات الضريبية» يؤكد الحرص على تحسين مناخ الاستثمار

جدة - نرمين السيد - قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه فى السنوات السابقة كانت هناك العديد من المطالبات من شركات القطاع الخاص فى الداخل، والمستثمرين فى الخارج، والمؤسسات المالية بضرورة إلغاء الإعفاءات الضربيبة المقررة لبعض الشركات التابعة للجهات الحكومية لتحقيق العدالة بين الجميع.





وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج "مساء dmc" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن القانون بيؤكد حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص، تحسين مناخ الاستثمار، توفير فرص عادلة لكافة الأنشطة الاستثمارية، تحقيق عدالة ضريبية، وزيادة الحصيلة الضريبية. وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جميع الجهات التابعة للدولة أو التى تساهم فيها الدولة ستقوم بدفع الضرائب والرسوم المقررة عليها. وأوضح أن وزارة المالية أجرت دراسة أكدت أنه فى خلال 5 سنوات ستحقق 100 مليار جنيه إيرادات كأثر مالى لتطبيق القانون.

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