الحياة اليوم- نائلة جبر: مصر تتعامل بشكل جيد مع الضيوف اللاجئين إليها

جدة - نرمين السيد - كشفت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، تفاصيل حول جهود الدولة المصرية في قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، قائلة إن الجميع يعمل من أجل تجديد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التى شاركت فى وضعها جميع الهيئات والوزارات.





وأضافت "جبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر دولة لها قيمها وحضارتها وتتعامل بشكل جيد مع الضيوف اللاجئين إليها من الدول الإفريقية والعربية. وتابعت: "حققنا نجاحات باهرة قبل جائحة كورونا، وعندما أتت الجائحة أثرت على الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما النشاط السياحى، ثم أتت الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت بشكل أكبر على الاقتصاديات". وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أننا نطلب من الشباب تغيير وجهة نظرهم للعمل، لأن العمل قيمة، ونحن لدينا وحدة للفرص البديلة للعمل، ولا يجب على الشباب أن يلقوا بأنفسهم فى التهلكة.

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