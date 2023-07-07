ظواهر جوية ونشاط للرياح.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة ولرتفاع الموج 1.75 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 35 25

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 23

وادى النطرون 35 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 23

دمياط 30 22

بورسعيد 32 23

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 23

العريش 31 22

رفح 30 22

رأس سدر 35 23

نخل 36 20

كاترين 33 16

الطور 36 26

طابا 35 25

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 28 22

السلوم 30 22

سيوة 36 23

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 36 29

حلايب 34 28

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 33 27

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 24

المنيا 37 25

أسيوط 37 25

سوهاج 38 26

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 41 29

الوادى الجديد 40 26

أبوسمبل 40 29 أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 31

المدينة المنورة 45 31

الرياض 45 29

المنامة 40 32

أبوظبى 44 33

الدوحة 42 32

الكويت 48 35

دمشق 36 17

بيروت 29 25

عمان 30 18

القدس 29 19

غزة 28 25

بغداد 46 31

مسقط 35 33

صنعاء 31 18

الخرطوم 39 27

طرابلس 34 26

تونس 40 28

الجزائر 30 26

الرباط 27 18

نواكشوط 30 25 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: العظمى الصغرى

أنقرة 33 16

إسطنبول 33 23

إسلام آباد 30 23

نيودلهى 32 27

جاكرتا 32 24

بكين 37 23

كوالالمبور 32 25

طوكيو 34 25

أثينا 36 25

روما 33 20

باريس 27 15

مدريد 34 19

برلين 27 15

لندن 29 18

مونتريال 29 20

موسكو 27 18

نيويورك 31 22

واشنطن 32 22

أديس أبابا 20 13

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