عيسى يؤكد أهمية دور القطاع الخاص فى صناعة السياحة

جاء ذلك خلال ترؤس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك فى أول اجتماع للمجلس بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الوزير الاجتماع بالإشارة إلى الأداء القياسى الذى حققته صناعة السياحة خلال الـ 6 أشهر الماضية، مستعرضا المؤشرات الإيجابية لحركة السياحة الوافدة لمصر خلال هذه الفترة والتى شهدت نمو فى أعداد السائحين الوافدين وأعداد الليالى السياحية وكذلك انتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة، وهو ما ينعكس إيجابيا على الأداء المالى للصندوق وإيراداته، حيث تعتبر هذه الفترة أعلى أول معدلات فى حركة السياحة الوافدة لمصر فى تاريخ السياحة المصرية مقارنة بذات الفترة من عام 2010 الذى كان يعتبر أعلى معدل وقتها.
كما أشار الوزير إلى بعض توقعات الحركة السياحية خلال النصف الثانى من عام 2023، مؤكدا على أهمية معايير قياس ومتابعة الأداء أولا بأول وجودة ودقة البيانات المتاحة عن الصناعة ونشاطها فى اتخاذ القرارات المبنية على حقائق سواء بالنسبة للعاملين بالصناعة أو صانعى السياسات مما يساهم فى تطويرها والنهوض بها.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.
كما تم عرض الموقف المالى للصندوق عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس الماضى، ومناقشة بعض المقترحات والآليات التى من شأنها أن تساهم فى تعزيز مزيد من الحوكمة بالصندوق والتأكد من تنفيذ استراتيجيات وخطط المجلس على أكمل وجه.
كما تم أيضا مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المرتبطة بمهام ودور الصندوق فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر، ودعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، ورفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار.
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