هيئة الدواء: انتهاء ورشة عمل عن تقييم الشوائب فى المستحضرات الصيدلية

جدة - نرمين السيد - ناقشت ورشة العمل، التعريف بمختلف أنواع الشوائب، وبقايا مذيبات، وعناصر التحليل المستخدمة فى تحاليل الرقابة على المستحضرات الصيدلية، لتقييم الشوائب والمذيبات، والتيقن من المرجعيات الدستورية فى التحليل، والقائمة المعتمدة للشوائب من مجلس ICH، وتطوير والتحقق واعتماد طرق التحليل الكروماتوجرافى لأجهزة الـGC غير المرجعية. يأتى هذا فى إطار التكامل مع شركاء الصناعة، وتقديم الدعم الفنى للشركات، وتدريب وتعريف العاملين بالقطاع الدوائى بمختلف أنواع الشوائب وبقايا مذيبات وعناصر التحليل المستخدمة فى تحاليل الرقابة على المستحضرات الصيدلية، لتقييم الشوائب والمذيبات والتيقن من المرجعيات الدستورية فى التحليل.

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