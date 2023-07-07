القاهرة تستضيف الجولة الأولى للمشاورات الثنائية بين مصر والصين

جدة - نرمين السيد - ترأس السفير خالد البقلى، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، وفد مصر فى الجولة الأولى للمشاورات الثنائية بين مصر والصين حول موضوعات حقوق الإنسان، والتى عقدت فى القاهرة، وترأس الوفد الصينى السيد يانج زياكون، الممثل الخاص لحقوق الإنسان لوزارة الخارجية الصينية.





أكد الجانبان على عمق العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين مصر والصين على المستويين الثنائى وفى الأطر متعددة الأطراف فى ظل تنامى الاهتمام الدولى بموضوعات حقوق الإنسان.

واتفقا فى هذا السياق على أهمية صياغة رؤى متوازنة تعبر عن تطلعات الدول النامية لتعزيز منظومة العمل الدولى متعددة الأطراف وتحقيق الأهداف التى تأسس من أجلها مجلس حقوق الإنسان، ومن بينها دعم بناء القدرات وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الدولية فى المجالات محل الاهتمام المشترك واحترام الاختلافات الثقافية وخصوصيات الدول والشعوب.

هذا، وشدد الطرفان على أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضوء أهمية تكامل التعاطى مع هذا الملف، وشددا على مرجعية الوثائق الدولية المتوافق عليها فى صياغة المواقف الدولية ذات الصلة.

وقد توافق الجانبان على أهمية دورية مثل هذه الحوارات بين الجانبين سواء على مستوى مسئولى العواصم أو البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة فى جنيف ونيويورك، بحيث يتمخض عن هذا التعاون مبادرات مشتركة تحظى بتوافق واسع من قبل أعضاء الأمم المتحدة.