كيف ستكون درجات الحرارة ونسبة الرطوبة خلال 5 أيام؟

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 34، و35، بينما تكون الدرجة المحسوسة بين 36، إلى 37 درجة، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح خلال هذه الفترة على محافظات الدلتا والسواحل الشمالية والغربية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم الظواهر المؤثرة على طقس اليوم الجمعة، ونسبة الرطوبة المتوقعة.

ويسود اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة ولرتفاع الموج 1.75 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.