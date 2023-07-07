ما حكم مقولة «اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع»؟

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "المقولة المذكورة هى مَثَلٌ سائر على ألسنة المصريين يعبر عن القيم الحضارية العملية المترجمة للأوامر الشرعية التى تُلزم المسلم بترتيب أولوياته وفق مقتضى الحكمة".
وأضافت: "هى تفيد بظاهرها أنه لا صدقة إلا بعد الكفاية، بمعنى أنَّ بناء الإنسان مقدمٌ على البنيان، وأن المرء مطالب بالإنفاق فى مصارف الخير المتعددة من إعمار المساجد ورعاية الفقراء والمساكين، إلى غير ذلك من وجوه الخير، كلٌّ بحسب حالته وقدرته المالية".
وتابعت الإفتاء: "على المسلم أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول أوَّلًا، فإذا تبقَّى معه شيء بعد ذلك؛ فيحسن له إخراجه فى تلك المصارف على نحو من الاعتدال والوسطية فى الإخراج والإنفاق.
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