انقطاع المياه عن 10 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وذكرت فى بيان لها، إلى أنه هذا الأمر يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه لمدة 8 ساعات من الساعة الـ 10 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الـ 6 صباح غد السبت.
وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل: "منطقة القومية العربية - بنى محمد - عزبة المفتى - بشتيل البلد - بشتيل لعبة - منطقة المنيرة الشرقية - المنيرة الغربية - شارع المطار ومتفرعاته - وراق العرب - مدينة الأمل"
من جانبه، كلف أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة الانتهاء من الأعمال المحددة خلال المواعيد المحددة لها لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.
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