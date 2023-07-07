الأرصاد تكشف عن أهم الظواهر المؤثرة على طقس الجمعة

جدة - نرمين السيد - ويسود اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة ولرتفاع الموج 1.75 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.